元参院議員・ガーシー（本名・東谷義和）氏（53）が8日に自身のX（旧ツイッター）を更新。「東笑亭（とうしょうてい）ガーシー」落語会の開催を告知した。「さぁ、いよいよ今週末です！一般販売申込みは、こちらから」とし、12日に大阪で行われる落語会を告知。午後6時開演、午後7時30分終了予定で、チケット料金は1万5000円。「人数オーバーの際は抽選とさせていただきます」としている。ガーシー氏は24年6月、突然の落語家