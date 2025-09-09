2025年9月16日（火）夜9時より放送を開始する、ABEMAオリジナル恋愛リアリティーショー『ラブキャッチャージャパン2』（全8回）の参加者メンバーが発表された。【映像】スタイル抜群！元「K-1」ラウンドガールら参加メンバーが顔出し本番組では、“真実の愛”か“欲望の金”を求める男女10人が共同生活を送る。参加者たちは事前に、“愛”か“金”か、自らの欲しいものを選択。選んだ“正体”を隠したまま生活を共にし、互いが