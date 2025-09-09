スターバックスの「ティー」に特化した「スターバックス ティー & カフェ」は2025年9月現在、東京や大阪など全国21店舗ある。その2025年秋の新商品として「ほうじ茶と桃のムース ティー ラテ」など4種類のティービバレッジが、9月3日から発売されている。（いずれも一時的な欠品または早期に販売終了する場合あり）今回、香ばしい「ほうじ茶」と、みずみずしさと甘さの「白桃」がコラボレーションしたビバレッジ（ドリンク）が