「Dyson HushJet」ダイソンは、最小13dB（13dB（最小風量時）／47dB(最大風量時））という極めて静かな運転音で、睡眠の質に影響を与える汚染物質まで除去することができる「Dyson HushJet（ダイソン ハッシュジェット）空気清浄機」（以下、Dyson HushJet）を発表した。同製品は、ダイソンが新たに開発したHushJetノズルによって、パワフルな気流を生み出しながら、きれいな空気を静かに部屋全体に届けられるよう設計されている。