グローバル旗艦店「UNIQLO UMEDA」イメージユニクロは、10月24日から、新たなグローバル旗艦店「UNIQLO UMEDA」を、大阪・梅田にオープンする。この店舗は「ユニクロ LINKS UMEDA店」を増床し、2フロアに売場を拡大して、西日本最大の店舗としてリニューアルオープンするもの。大阪・梅田は、関西を代表する商業や文化の中心地として、国内外から多くの人々でにぎわう、世界有数の繁華街となっている。さらに、大阪・梅田のうめき