矢野経済研究所は、国内の住宅設備機器市場を調査し、現況、参入企業の動向、および将来展望を明らかにした。その結果、主要住宅設備機器の市場規模は2030年度に2兆2010億円に達すると予測した。住宅用太陽光発電システムなど、創エネ関連設備機器が市場拡大を牽引するとみられる。2024年度の主要住宅設備機器（水まわり設備機器、水まわり関連設備機器、創エネ関連設備機器の3分野計）の市場規模は、前年度比2.8％増の2兆433億円