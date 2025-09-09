¡È¿Í´Ö¥Ö¥ë¥É¡¼¥¶¡¼¡É¤Î°ÛÌ¾¤ò»ý¤Ä¸µJ¥ê¡¼¥¬¡¼¤ÎÅ¢ÂçÀ¤»á¤¬¡¢»×¤ï¤Ì¥Ï¥×¥Ë¥ó¥°¤òÌÀ¤«¤·¤¿¡££¹·î£·Æü¤Ë¹Ô¤Ê¤ï¤ì¤¿¥ë¥ô¥¡¥ó¥«¥Ã¥×½à¡¹·è¾¡¡¦Âè£²Àï¤ÎÀîºê¥Õ¥í¥ó¥¿¡¼¥ìÂÐ±ºÏÂ¥ì¥Ã¥º¤Ç²òÀâ¤òÌ³¤á¤¿Å¢ÂçÀ¤»á¡£¤½¤Î¤¿¤á¤ËUvance¤È¤É¤í¤­¥¹¥¿¥¸¥¢¥à by Fujitsu¤ËË¬¤ì¤¿ºÝ¤Î½ÐÍè»ö¤À¤í¤¦¤«¡£°¦¼Ö¤Î¥Ð¥¤¥¯¤Ç¤¢¤ë¥É¥¥¥«¥Æ¥£¡Ø¥Ñ¥Ë¥¬¡¼¥ìV4R¡Ù¤Ë¾è¤Ã¤Æ¡¢¥ì¡¼¥·¥ó¥°¥¹¡¼¥Ä»Ñ¤Ç²ñ¾ìÆþ¤ê¤·¤¿¤¬¡¢¤Þ¤µ¤«¤Î¡ÈÎ©¤Á¥´¥±¡É¤ò¤·¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¤è¤¦¤À¡£