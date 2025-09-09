【バンコク＝佐藤友紀】タイの最高裁判所は９日、タクシン・シナワット元首相が海外逃亡先から２０２３年に帰国した際、刑務所に適切に収監されていなかったとして、改めて１年間の収監を命じた。即日収監される見通し。２００６年のクーデターで失脚したタクシン氏は０８年、首相在任中の汚職で有罪判決を受け実刑判決が確定する前に国外に逃れた。２３年８月、自身が実質的に率いる「タイ貢献党」と親軍派政党などによる連立