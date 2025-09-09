俳優山田裕貴（34）が日本テレビ系「しゃべくり007」（月曜午後9時）に出演。両親からの手紙に感謝を伝えた。くりぃむしちゅー上田晋也から「お父さんお母さんからコメントも来ています」と明かされ、上田が代読した。先月16日、がんのため亡くなった、元プロ野球選手の父・和利さんからは「運も味方にしていたかも。登竜門の戦隊シリーズに出演できた。そこからは人との出会いや作品に出会い、1つ1つ階段を上り、着々と自分の居場