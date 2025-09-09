元日本テレビ政治部記者で政治ジャーナリストの青山和弘氏が9日放送のカンテレの情報番組「旬感LIVEとれたてっ！」（月〜金曜午後1時50分）に生出演。番組では10月4日投開票とする方向で最終調整に入った自民党総裁選の有力候補を取り上げた。青山氏は次期自民党総裁の最有力候補に高市早苗前経済安保相や小泉進次郎農相の名前を挙げ、2人の「強み」と「弱み」を分析した。総裁選の投票方式は党員参加のフルスペック型で行うが、