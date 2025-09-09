元バレーボール日本代表の大友愛さんが現在日本代表として戦う娘の秋本美空選手の頑張りをいたわりました。15年ぶりのメダル獲得へ向け、3位決定戦をブラジル（FIVBランク2位）と戦った日本（同5位）は高さと強さのあるブラジルに先に2セット奪われるも、第3、4セットと大接戦で制して最終セットにたどり着きます。マッチポイントを取りあと1点まで迫りましたがつかめず、敗れ4位で大会を終えました。大友さんはこの試合結果に「泣