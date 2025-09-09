¥â¥Ç¥ë¤ÎÆ£°æ¥µ¥Á¡Ê28¡Ë¤¬9ÆüÊüÁ÷¤Î¥«¥ó¥Æ¥ì¡Ö½Ü´¶LIVE¤È¤ì¤¿¤Æ¤Ã¡ª¡×¡Ê·î¡Á¶âÍË¸á¸å1»þ50Ê¬¡Ë¤Ë½Ð±é¡£ÈÖÁÈ¤Ç¤Ï10·î4ÆüÅê³«É¼¤È¤¹¤ëÊý¸þ¤ÇºÇ½ªÄ´À°¤ËÆþ¤Ã¤¿¼«Ì±ÅÞÁíºÛÁª¤ÎÍ­ÎÏ¸õÊä¤ò¼è¤ê¾å¤²¤¿¡£¸µÆüËÜ¥Æ¥ì¥ÓÀ¯¼£Éôµ­¼Ô¤ÇÀ¯¼£¥¸¥ã¡¼¥Ê¥ê¥¹¥È¤ÎÀÄ»³ÏÂ¹°»á¤Ï¼¡´ü¼«Ì±ÅÞÁíºÛ¤ÎÍ­ÎÏ¸õÊä¤Ë¹â»ÔÁáÉÄÁ°·ÐºÑ°ÂÊÝÁê¤ä¾®Àô¿Ê¼¡ÏºÇÀÁê¤ÎÌ¾Á°¤òµó¤²¤¿¡£ÀÄ»³»á¤Ï¾®Àô»á¡¢¹â»Ô»á¤Î¡Ö¶¯¤ß¡×¤È¡Ö¼å¤ß¡×¤òÊ¬ÀÏ¡£¾®Àô»á¤Î¡Ö¶¯¤ß¡×¤È¤·¤Æ¡ÖÆÍÇËÎÏ¡×¡¢