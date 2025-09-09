タレントのイモトアヤコがテレビではあまり見せないシックな装いで大豪邸を訪問した。「にしたんクリニック」などを展開するエクスコムグローバル株式会社の社長でＴｉｋＴｏｋｅｒとしても活躍する西村誠司氏は９日、自身のインスタグラムにイモトとの２ショットを掲載。同社は海外ＷｉＦｉレンタル「イモトのＷｉＦｉ」も手掛けており、イモトは長くＣＭに出演していた。西村氏のインスタでは、上半身シースルーの黒のパンツ