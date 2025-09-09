８日、第２５回中国国際投資貿易商談会のメイン会場、アモイ国際会議展覧センター。（アモイ＝新華社記者／魏培全）【新華社アモイ9月9日】中国の「一帯一路」共同建設国への投資が拡大している。2024年の直接投資額は509億9千万ドル（1ドル＝約147円）で、前年比22.9％増えた。福建省アモイ市で8日に開幕した「第25回中国国際投資貿易商談会」に合わせて開かれた対外投資に関する記者会見で明らかになった。中国全体の24年の