¾ÃËÉ¼Ö¤Ê¤É¤òÌµÌÈµö¤Ç±¿Å¾¤·¤¿¤È¤µ¤ì¤ëÀÅ²¬»Ô¾ÃËÉ¶É¤Î¾ÃËÉ»Î¤ÎÃË¤ÎºÛÈ½¤Ç¡¢ÀÅ²¬ÃÏºÛ¤Ï¼¹¹ÔÍ±Í½ÉÕ¤­¤ÎÍ­ºáÈ½·è¤ò¸À¤¤ÅÏ¤·¤Þ¤·¤¿¡£µ¯ÁÊ¾õ¤Ê¤É¤Ë¤è¤ê¤Þ¤¹¤È¡¢ÀÅ²¬»Ô¾ÃËÉ¶É¤Î¾ÃËÉ»Î¤Ç26ºÐ¤ÎÈï¹ð¤ÎÃË¤Ï¡¢2025Ç¯5·î¤«¤é6·î¤Ë¤«¤±¡¢¾ÃËÉ¼Ö¤ä¼«²ÈÍÑ¼Ö¤ò»È¤¤¡¢°ª¶èÆâ¤ÎÆ»Ï©¤äÆ£»Þ»ÔÆâ¤ÎÆ»Ï©¤Ç·×4²ó¤Ë¤ï¤¿¤êÌµÌÈµö±¿Å¾¤·¤¿ºá¤ËÌä¤ï¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£Èï¹ð¤ÎÃË¤Ï¿Í¿È»ö¸Î¤òµ¯¤³¤·¡¢5·î¤Ë¡ÖÌÈµöÄä»ß½èÊ¬¡×¤ò¼õ¤±¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£9Æü¡¢ÀÅ²¬ÃÏºÛ¤Ç³«¤«¤ì¤¿