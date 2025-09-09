2025年9月1日(月)より、井村屋の新商品「濃い豆腐 MCT プラス」が発売♪たんぱく質が豊富な”豆腐”に健康効果が期待できる”中鎖脂肪酸”を配合した機能性表示食品になっています♪ダイエットや健康に気遣っている方にぴったりの商品です。全国の量販店・スーパー、井村屋ウェブショップにて販売されています! MCT(中鎖脂肪酸油)を配合 今回の新商品”濃い豆腐 MCT プラス”は3年ほど前から企画を進めてきた機能