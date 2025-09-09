私はカオル。夫のフウタ、小2の息子・コウヘイと3人で暮らしています。めずらしく熱を出してしまった私。フウタは夕方帰宅するとコウヘイを連れて外出し、夕飯を食べさせてきてくれました。そのとき私にも「何か買ってくる」と言ってくれたので、食べやすそうなあっさりしたものを期待していたのです。しかし冷蔵庫にはなぜかボリューム満点のカツ丼と冷やし担々うどんが鎮座していました。なぜこれを私に……？まったく理解がで