「苦手な夏、今年は楽しめてる気がする〜」元AKB48で女優の入山杏奈(29)が「まだまだ夏」モードの近影を公開し、話題になっている。「まだまだ夏だね苦手な夏、今年は楽しめてる気がする〜！！」とインスタグラムに書き込み、脇の部分が大胆に開いたワンピースショットをアップ。この投稿にフォロワーからは「超絶最高に可愛い」「めっちゃ綺麗だよ」「天使すぎる」「ほんまにべっぴんさんやわ」「雑誌の表紙みたい」「セ