福岡県宗像市の宗像ユリックスで8月19、20日に行われた将棋の八大タイトル戦の一つ「伊藤園お〜いお茶杯第66期王位戦」第4局では、藤井聡太王位が挑戦者の永瀬拓哉九段に敗れて決着は持ち越された。勝負とともに注目されたのが、両棋士が選んだ「勝負めし」と「勝負おやつ」。今月15日まで、市内では2人が選んだ勝負グルメを提供する店舗などを巡るデジタルスタンプラリーを開催中。イベントに合わせて、対局時の食を振り返る。