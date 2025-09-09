中部電力ミライズは9月9日、台風15号などの災害で被災した人を対象に、電気料金の支払い期日延長や基本料金の割引などの特別措置を実施すると発表しました。 特別措置の対象となるのは、9月5日に災害救助法が適用された静岡県内9市町です。静岡市、島田市、焼津市、掛川市、藤枝市、御前崎市、菊川市、牧之原市、吉田町が対象地域です。 今後、台風15号の影響で新たに災害救助法が適用される地域も対象になるとのことです。また