ローソンは、9月16日より、全国のローソン店舗で劇場版『チェンソーマン レゼ篇』キャンペーンを実施する。本キャンペーンでは対象商品を購入すると先着・数量限定でオリジナル景品がもらえる企画や、オリジナルフード・グッズの販売などを実施する。○先着・数量限定でもらえるオリジナルグッズ全国のローソン(一部店舗・ナチュラルローソン・ローソンストア100は除く)で対象商品を購入すると、オリジナルグッズが先着・数量限定