ドジャースは８日（日本時間９日）、本拠地ロサンゼルスでのロッキーズ戦に３―１で逆転勝ち。背信投球が続いていたタナー・スコット投手（３１）は２点リードの９回に３番手として登板して無失点で抑えたが、厳しい現実が突きつけられた。先発したグラスノーは２回に四球で出した走者に犠飛で生還され、無安打で１点を先制されたものの、７回まで安打を許さないまま１１奪三振の好投で降板。８回に２番手でマウンドに上がった