上空に謎の光…複数の目撃情報 鹿児島県姶良市で9日午前5時ごろに撮影された写真です。民家の向こうの上空に、光を放つ帯状の雲のようなものが写っています。 撮影した人によると、「散歩をしてたら、東方向の空に明るく尾を引いたような光を見つけて写真を撮りました。 ウネウネとしながら、1分位で消えたような感じです。」とのことです。 この光の目撃情報は、他にも寄せられています。 同じ姶良市で撮影した人は、「姶良市