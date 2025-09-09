【通貨別まとめと見通し】南アランド円 先週のまとめ 円安の動きに加え、米利下げ期待を受けた新興国通貨全般の買いに先週前半のランド円は堅調な動きとなり、週初の8円31銭前後から8円43円台まで上昇。もっともその前の週に8円45銭台を付けた後に8円26銭まで下げる動きを見せており、そのレンジの中での動きに留まっている。高値を付けた後は、ドル円の売りに加え、対ドルでの新興国通貨売りもあって、いったん8円32銭台まで