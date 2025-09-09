¹çÆ±²ñ¼ÒÀâÌÀ²ñ¤Ë»²²Ã¤·¡¢·Ç¼¨ÈÄ¤ò¸«¤ë³ØÀ¸¤é¡á8·î¡¢ÀéÍÕ»ÔÂç¼ê¿Íºà¥µ¡¼¥Ó¥¹¶È¡¢¥¤¥ó¥Ç¥£¡¼¥É¥ê¥¯¥ë¡¼¥È¥Ñ¡¼¥È¥Ê¡¼¥º¡ÊÅìµþ¡Ë¤Ï9Æü¡¢2026Ç¯Â´¶ÈÍ½Äê¤ÎÂç³ØÀ¸¤Î½¢¿¦ÆâÄêÎ¨¤¬º£·î1Æü»þÅÀ¤Ç94.8¡ó¤À¤Ã¤¿¤ÈÈ¯É½¤·¤¿¡£25Ç¯Â´¤¬ÂÐ¾Ý¤À¤Ã¤¿ºòÇ¯Æ±·î¤ÈÈæ¤Ù¤Æ0.6¥Ý¥¤¥ó¥ÈÁý²Ã¤·¡¢¸½¹Ô¤ÎºÎÍÑÆüÄø¤Ë¤Ê¤Ã¤¿17Ç¯Â´°Ê¹ß¤Ç²áµîºÇ¹â¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£À¯ÉÜ¤Ï´ë¶ÈÂ¦¤ËÂÐ¤·¡¢10·î°Ê¹ß¤ËÆâÄê¤ò½Ð¤¹¤è¤¦Í×ÀÁ¤·¤Æ¤¤¤ë¡£È³Â§¤Ï¤Ê¤¯¡¢ÂçÉý¤ËÁ°ÅÝ¤·¤Ç¿Ê¤ó¤Ç¤¤¤ë