9日15時現在の日経平均株価は前日比94.49円（-0.22％）安の4万3549.32円で推移。東証プライムの値上がり銘柄数は642、値下がりは915、変わらずは59と、値下がり銘柄数が値上がり銘柄数を大幅に上回っている。 日経平均マイナス寄与度は114.46円の押し下げでＳＢＧ がトップ。以下、ファストリ が48.62円、ＴＤＫ が44.57円、フジクラ が14.86円、テルモ が9.72円と続いている。 プラス寄与度トップはアドテスト で、日