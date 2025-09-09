JA共済連 新潟は9月6日〜7日、新潟市で開催された「ぼうさいこくたい2025 in 新潟」にブースを出展し、広く防災・減災を呼びかけた。JA新潟女性協と連携した、新潟ならではのユニークな取り組みにも注目が集まっていた。全国共済農業協同組合連合会 新潟県本部(JA共済連 新潟)の取り組みを取材した。写真は、JA共済連 新潟の山中保氏(右)とJA共済連 全国本部の塩原咲樹氏(左)○■巨大地震を体験朱鷺メッセ 新潟コンベンションセン