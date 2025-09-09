中国税関総署が9月8日に発表したデータによると、今年1〜8月、中国の物品貿易総額は前年同期比3．5%増の29兆5700億元（約613兆円）に達し、安定した成長を続けていることが分かりました。今年1〜8月、中国の物品貿易は安定した成長を維持し、貿易総額は前年同期比3．5%増の29兆5700億元（約613兆円）に達しました。うち輸出は同6．9%増の17兆6100億元（約 365兆円）、輸入は同1．2%減の11兆9600億元（約 248兆円）でした。輸入の減