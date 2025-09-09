大阪・関西万博（大阪・夢洲）できょう9日開催される『初耳怪談 EXPO2025』にあわせた「おばけミャクミャク」グッズの整理券配布が、終了した。【画像多数】おばけミャクミャクのTシャツ、バッグ、キーホルダーなど「おばけミャクミャク」グッズの現地販売は同日のみ。「販売個数が大変少なく、混雑が予想されますので開場時間より前にアイテムごとの『販売整理券』を配布いたします」と事前案内があり、配布時間は午後1時から