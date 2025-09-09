◇ナ・リーグドジャース3―1ロッキーズ（2025年9月8日ロサンゼルス）ドジャースは8日（日本時間9日）、本拠でのロッキーズ戦で接戦を制し、逆転勝利。連勝で単独首位をキープした。先発したグラスノーが2回に四球からつくった1死三塁のピンチでファーマーに左犠飛を許し、先制点を与えたものの7回まで無安打、11奪三振の好投。3月31日のブレーブス戦以来の白星となる今季2勝目を挙げた。打線は相手先発・ドーランダー