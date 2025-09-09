◇ナ・リーグドジャース3―1ロッキーズ（2025年9月8日ロサンゼルス）ドジャースは8日（日本時間9日）、本拠でロッキーズと戦い、接戦をモノにして連勝。単独首位の座を守った。先発したタイラー・グラスノー投手（32）が7回無安打1失点、毎回の11奪三振と好投。3―1の9回無死、3番手・スコットが初安打を許し、継投による“ノーヒッター”はならなかったが、今季初登板だった3月31日（同4月1日）以来となる2勝目。移籍後3