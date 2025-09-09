紀伊水害後、住民の移転相次ぎ２０１１年９月の紀伊水害の影響で人口流出が進む奈良県十津川村で、特産のアワ「むこだまし」をたった一人で栽培し続ける女性がいる。土砂崩れで一時孤立した山天（やまてん）地区に住む松葉俊子さん（９１）だ。むこだましは全国でも栽培者がほとんどいない希少な穀物で、松葉さんは「ずっと育ててきたので絶やしたくない」と気を張り、後継者の育成にも取り組む。（奈良支局児玉奏子）◆紀伊