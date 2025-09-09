Image: ライフハッカー編集部 Lifehacker 2025年8月26日掲載の記事より転載 「長文資料を読む時間がない」「社内研修の準備が大変」――そんな悩みを抱えていませんか？GoogleのAIノートブック「NotebookLM」に搭載された「動画解説」機能が、その課題を解決してくれるかもしれません。日本語に対応したばかりの新機能を、早速試してみました。 NotebookLMの「動画解説」生成方法今回、動画