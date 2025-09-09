エレコムは9月9日、独自に展開するゲーミングブランド「ELECOM GAMING V custom」から、ワイヤレスゲーミングマウス「VM800シリーズ」を発表しました。先駆けてメディア向けの発表会が行われたほか、サンプルの試用も行えたので、この記事ではかんたんなインプレッションについて紹介しようと思います。ゲーミングマウス「ELECOM GAMING V custom VM800」レビュー。UWB接続で無線干渉を排除○Ultra-Wideband接続に対応、無線干渉を