ASUS JAPANは9月9日、幕張メッセで9月25日〜28日に開催される「東京ゲームショウ2025」（TGS2025）でブース出展し、ポータブルゲーム機「ROG Ally」シリーズの最新モデル「ROG Xbox Ally」および「ROG Xbox Ally X」を展示すると発表した。TGS2025のROGブースイメージASUSのゲーミングブランド「ROG（Republic of Gamers）」によるROGブースでは、2025年10月16日の発売を予定しているポータブルゲーム機「Xbox Ally」および「ROG X