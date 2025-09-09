世界選手権で日本は4位7日までタイ・バンコクで行われたバレーボール女子の世界選手権で日本は15年ぶりのメダルに届かず4位となった。3位決定戦ではブラジルとフルセットの死闘を繰り広げ敗戦。試合後、相手エースが日本選手に声を掛けたシーンが中継に映り話題になっている。死闘後の最後のシーンだった。両チームはネットを挟んで握手。日本の主将・石川真佑と、この試合34得点と爆発した佐藤淑乃は2人で労い合ってから挨拶