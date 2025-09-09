関根貴大がベルギー移籍の原口元気に感謝「すごく貴重な時間だった」浦和レッズは9月8日夜に、MF原口元気がベルギー2部ベールスホットへ完全移籍することを発表した。主将でチームをともに支えてきたMF関根貴大は、翌日の公開練習後に「このクラブのために2人で考えながらやれた時間は、すごく貴重な時間だった」と話した。原口は浦和アカデミー育ちの至宝として2009年に高校卒業より1年早くトップ昇格して、出場も重ねた。浦