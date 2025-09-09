東武百貨店 池袋本店では、9月11日(木)から9月24日(水)までの14日間、「ぐるめぐり 秋の大北海道展」を開催中です。 東武百貨店 池袋本店「ぐるめぐり 秋の大北海道展」  場所：東武百貨店 池袋本店8階催事場(約410坪)、地下1階3番地コンコース期間：2025年9月11日(木)〜9月24日(水)営業時間：8階催事場→午前10時〜午後7時地下1階3番地コンコース→午前10時〜午後8時店舗数：約90店舗※初出店7店舗(2