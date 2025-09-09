８日、海南省陵水リー族自治県にあるプールで泳ぐ万万。（陵水＝新華社記者／張麗螭）【新華社万寧9月9日】中国海南省万寧市で6月に保護されたイルカ「万万（ワンワン）」が順調に回復し、良好な状態を保っている。浅瀬に打ち上げられているところを発見され、専門チームによる3カ月近いケアを受けてきた。専門家らは野生復帰の条件を満たしたと判断しており、近日中に海に戻す計画を進めている。８日、万万を観察するボ