女優の今田美桜が主演を務めるＮＨＫ連続テレビ小説「あんぱん」（月〜土曜・前８時）は１０日に、第１１８話が放送される。その内容は…。（以下、ネタバレがあります。ご注意ください）のぶ（今田美桜）は八木（妻夫木聡）の会社で子どもたちに『アンパンマン』の読み聞かせをすることに。だが、子どもたちは興味がないようで…。しばらくして、嵩（北村匠海）が監督を務めた映画『やさしいライオン』が公開され、好評を博す