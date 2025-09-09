◆イースタン・リーグ巨人―オイシックス（９日・Ｇタウン）巨人のドラフト３位・荒巻悠内野手が、反撃の２ランをたたき込んだ。イースタン・オイシックス戦に「８番・三塁」で先発出場。３点を追う５回無死一塁で、相手先発の小林珠に対すると、フルカウントから内角のカーブを捉えて右翼スタンドに飛び込む２号２ランとした。２軍では３日の同ヤクルト戦（Ｇタウン）以来、出場３戦ぶりの一発に「打ったのはカーブ。完璧で