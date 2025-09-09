◆イースタン・リーグ巨人―オイシックス（９日・Ｇタウン）昨年４月に受けた「左肘内側側副靱帯（じんたい）再建術」（通称トミー・ジョン手術）から復帰した、巨人の育成・代木大和投手が、イースタン・オイシックス戦に先発。今季２軍戦初先発となったマウンドで、４回７１球を投げて４安打無失点、２奪三振だった。初回は１死一塁、２回は２死二、三塁と走者を背負うも無失点。３回はこの日初めて３者凡退に封じたが、４