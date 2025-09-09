¥ì¥·¥ÔBOOK¡Ø¤ï¤¿¤·¤Î¤«¤®¿ËÊÔ¤ß¤³¤â¤Î¡Ù¤¬¥Ö¥Æ¥£¥Ã¥¯¼Ò¤è¤ê2025Ç¯9·î8Æü(·î)¤ËÁ´¹ñ¤Î½ñÅ¹¡¦¼ê·ÝÅ¹¡¦¥Í¥Ã¥È½ñÅ¹¤«¤éÈÎÇäÃæ¡£ ¤ï¤¿¤·¤Î¤«¤®¿ËÊÔ¤ß¤³¤â¤Î  Äê²Á¡§ 1,540±ß(ÀÇ¹þ)È¯ÇäÆü¡§ 2025Ç¯9·î8ÆüÈ½·¿¡§ ABÈ½(260mm ¡ß 210mm)È¯¹Ô¡§ ¥Ö¥Æ¥£¥Ã¥¯¼ÒÁ´¹ñ½ñÅ¹¡¢¼ê·ÝÅ¹¡¢¥Í¥Ã¥È½ñÅ¹¤Ë¤ÆÈ¯Çä ¥ì¥·¥ÔBOOK¡Ø¤ï¤¿¤·¤Î¤«¤®¿ËÊÔ¤ß¤³¤â¤Î¡Ù¤¬¥Ö¥Æ¥£¥Ã¥¯¼Ò¤è¤ê2025Ç¯9·î8Æü(·î)¤ËÁ´¹ñ¤Î½ñ