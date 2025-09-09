俳優の小貫莉奈が、8日発売の『週刊プレイボーイ』38＆39合併号（集英社）のグラビアに登場。圧巻スタイルの水着姿を披露している。【写真】圧巻の美ボディを披露している小貫莉奈小貫は、『超十代オーディション2017』でグランプリ受賞。東京ユナイテッドバスケットボールクラブ（TUBC）のアンバサダーを務めている。『仮面ライダーギーツ』（2022）では、我那覇冴／仮面ライダーロポ役を演じていた。7日スタートの令和仮面ラ