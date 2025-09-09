【MLB】ドジャース3ー1ロッキーズ（9月8日・日本時間9日／ロサンゼルス）【映像】大谷、あわや直撃で“ヒヤリ”の瞬間ドジャースの大谷翔平投手がロッキーズ戦に「1番・DH」でスタメン出場。初回の第1打席で思わぬ“ヒヤリ”とする場面が訪れ、スタンドからも大きなどよめきが起きた。この日のロッキーズ先発は過去通算2打数1安打を記録しているルーキー右腕ドーランダー。カウント0-1からの2球目、内角を狙