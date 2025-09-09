¥¿¥¤¤Î¥¿¥¯¥·¥ó¸µ¼óÁê¤¬¼Â·ºÈ½·è¤ò¼õ¤±¤¿¤Ë¤â¤«¤«¤ï¤é¤º¡¢·ºÌ³½ê¤Ç¤ÎÉþÌò¤òÆ¨¤ì¤Æ¤¤¤¿¤È¤µ¤ì¤¿ÌäÂê¤Ç¡¢ºÛÈ½½ê¤Ï¥¿¥¯¥·¥ó»á¤Ë¶Øîþ1Ç¯¤ò¸À¤¤ÅÏ¤·¤Þ¤·¤¿¡£¥¿¥¤¤Î¥¿¥¯¥·¥ó¸µ¼óÁê¤Ï2023Ç¯¡¢¹ñ³°Æ¨Ë´¤«¤éµ¢¹ñ¤·¡¢±ø¿¦¤Ê¤É¤Îºá¤Ç¼Â·ºÈ½·è¤ò¼õ¤±¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢ÎÅÍÜ¤Ê¤É¤òÍýÍ³¤ËÉÂ±¡Æâ¤Ç·º´ü¤ò½ª¤¨¤¿¤³¤È¤«¤é¡¢ÊÝ¼éÇÉ¤òÃæ¿´¤ËÈãÈ½¤ÎÀ¼¤¬¾å¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£9Æü¤ÎºÛÈ½¤Ç¡¢ºÇ¹âºÛÈ½½ê¤Ï¡Ö¼£ÎÅ¤Î¤¿¤á¤ËÉÂ±¡¤Ë°ÜÁ÷¤·¤¿¹Ô°Ù¤Ï°ãË¡¡×¤È¤·¤Æ¡¢¥¿¥¯¥·