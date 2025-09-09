ÆüÎ©À½ºî½ê¤Ï8Æü¡¢¥¢¥á¥ê¥«¤Ç¡¢ËÌÊÆ¸þ¤±¤ÎÅ´Æ»¼ÖÎ¾¤òÀ½Â¤¤¹¤ë¿·¤¿¤Ê¹©¾ì¤ò¸ø³«¤·¤Þ¤·¤¿¡£ÆüÎ©À½ºî½ê¤Ï8Æü¡¢¥¢¥á¥ê¥«ÅìÉô¡¦¥á¥ê¡¼¥é¥ó¥É½£¤Ë¿·¤¿¤ËËÜ³Ê²ÔÆ¯¤µ¤»¤¿Å´Æ»¼ÖÎ¾¤Î¹©¾ì¤Ç¼°Åµ¤ò³«¤­¤Þ¤·¤¿¡£¹©¾ì¤Ç¤Ï¡¢¼ÖÎ¾¤Î¸¡ºº¤ò¥¤¥Ì·¿¥í¥Ü¥Ã¥È¤¬¹Ô¤¦¤Ê¤ÉºÇ¿·¤Î¥Ç¥¸¥¿¥ëµ»½Ñ¤ò³èÍÑ¤·¡¢¼óÅÔ¥ï¥·¥ó¥È¥ó¤òÁö¤ëÃÏ²¼Å´¤Ê¤ÉÅ´Æ»¼ÖÎ¾¤ò·î¤Ë20Î¾À¸»º¤¹¤ëÍ½Äê¤Ç¤¹¡£ÆüÎ©À½ºî½êÆÁ±Ê½Ó¾¼¼ÒÄ¹¡Ö¤³¤ÎÊÆ¹ñ»Ô¾ìÈó¾ï¤ËÂç¤­¤ÊÊÑ²½¤¬º£¸å¤âÍ½ÁÛ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë