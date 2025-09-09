フリーの石井亮次アナウンサーが９日、ＴＢＳ系「ゴゴスマ〜ＧＯＧＯ！Ｓｍｉｌｅ！〜」で、自民党総裁選の立候補表明について、“後出しジャンケン”が有利などと言われていることに「１秒でも早く出て訴えるのが総裁選候補じゃないの？」と訴えた。この日は、自民党の総裁選はいわゆるフルスペック型で行われることなどを紹介し、立候補予定者などを紹介した。９日時点では、正式に立候補を表明しているのは茂木敏充氏のみ。