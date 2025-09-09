2026年1月10日（土）にツインメッセ静岡 北館大展示場にて開催を予定している『SDGs推進 TGC しずおか 2026 by TOKYO GIRLS COLLECTION』（SDGs推進 TGC しずおか 2026）が追加情報を発表した。『SDGs推進 TGC しずおか 2026』豪華出演者第3弾発表日本人男性音楽アーティストとして最多となる570万人以上のTikTokフォロワーを誇り、2025年5月に全世界メジャーデビューを果たしたボーイズグループ・ONE N’ ONLYの静岡県出身メンバ