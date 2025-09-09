◆東都大学野球２部秋季リーグ戦第１週第１日▽日大１０―７東農大（９日・等々力）９季ぶりに２部へ降格した日大が東農大との打撃戦を制し、白星スタートを切った。今秋ドラフト候補に挙がる３番・谷端将伍二塁手（４年＝星稜）がサイクルヒットを記録。４安打４打点で勝利に大きく貢献した。第２打席で右翼線へ二塁打を放ち、迎えた６回の第４打席。２死無走者で肩口からのスライダーを捉えると、打球は高く舞い上がり左翼ポ